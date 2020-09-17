Израиль просит своих граждан не прорываться на Украину

Паломники-хасиды из Израиля должны оставить попытки прорваться из Белоруссии на Украину к могиле Рабби Нахмана.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом у себя в твиттере написал министр высшего образования и водных ресурсов Израиля Зеэв Элькин.

По его словам, украинская сторона окончательно и официально отказалась давать разрешение на въезд из-за крантинных мер по коронавирусу.

«Несмотря на многочисленные попытки помочь израильтянам, пытающимся попасть на территорию Украины через Белоруссию или Молдавию, сегодня утром украинские власти дали окончательный отрицательный ответ. Украинцы заявили, что не разрешат въезд через пограничные переходы... Я призываю наших граждан вернуться в Израиль и соблюдать предписания по самоизоляции по возвращении», – приводит ТАСС перевод публикации Элькина.

Как быть паломникам-хасидам из других стран, в том числе из США, пока неизвестно.

Напомним, отказ Украины разрешить въезд еврейским паломникам привёл к скоплению более тысячи хасидов, в том числе женщин и детей, под открытым небом на белорусско-украинской границе. Все они следовали на Украину транзитом через Белоруссию. В ближайшее время ожидают ещё около четырёх тысяч паломников.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.09.20

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