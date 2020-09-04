Вакцина от коронавируса поступила в московские поликлиники

Российская вакцина от коронавируса поступила в три московские поликлиники для проведения пострегистрационных клинических исследований. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сегодня в московские медицинские организации поступила первая партия вакцины от коронавируса для пострегистрационных исследований. Первопроходцами стали городские поликлиники №2, №220 и №62. Медучреждения полностью готовы к старту исследования, которое начнется на следующей неделе. Уже сегодня москвичи могут подать заявку на участие в исследовании и первыми получить вакцину», – цитирует ее слова «Интерфакс».

Ракова также рассказала, что для хранения вакцины медучреждения закупили специальные морозильные камеры, которые могут поддерживать температуру до – 40 градусов.

По словам заммэра, у поликлиник, на базе которых будет проходить исследование, имеется аккредитация Минздрава РФ на проведение клинических исследований.

В мэрии напомнили, что участником исследования может стать совершеннолетний гражданин РФ с московским полисом ОМС, не болевший ОРВИ за 2 недели до исследования и не болеющий в момент вакцинации, не перенесший Covid-19 (с отрицательным результатом анализа методом ПЦР (мазок) и отрицательным тестом на антитела IgМ и IgG (кровь из вены), не контактировавший с заболевшими Covid-19 как минимум за 2 недели до исследования. Женщинам необходим отрицательный тест на беременность. Для женщин и мужчин возможно участие в случае, если в следующие три месяца не планируется зачатие.

Испытуемые в течение полугода будут находиться под постоянным медицинским наблюдением, врачи будут вести мониторинг здоровья, в том числе с помощью телемедицинских технологий.

В исследованиях в Москве планируется участие 40 тысяч человек.

Как сообщал РИА «Новый День», ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что первые вакцины от COVID-19 начнут поступать в небольшом объеме уже в сентябре. Дальше уже более массовый охват вакцинацией планируется после ноября-декабря.

Напомним, 11 августа президент РФ Владимир Путин сообщил о регистрации отечественной вакцины от коронавируса. По его словам, одна из его дочерей уже привилась от коронавируса.

15 августа пресс-служба Минздрава России сообщила, что первая партия вакцины уже произведена. Согласно данным в государственном реестре лекарственных средств, в гражданском обороте вакцина появится лишь 1 января 2021 года. Перед этим центр им. Гамалеи должен завершить третью фазу клинических испытаний с участием нескольких тысяч человек. То есть, фактически вакцинация населения будет проходить в рамках клинических исследований.

Ассоциация организаций по клиническим исследованиям ранее призвала Минздрав РФ повременить с регистраций антикоронавирусной вакцины, ссылаясь на то, что третья фаза клинических испытаний препарата была не завершена, однако Росздравнадзор назвал эту просьбу безосновательной.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 04.09.20

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