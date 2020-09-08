В России появится облегченная версия вакцины от коронавируса

В России после завершения массового тестирования вакцины от коронавируса появится ее облегченный вариант. Таким образом, не все россияне получат одну и ту же версию препарата «Спутник V». Об этом заявил профессор, завотделом НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Бутенко.

В тестировании вакцины от Covid-19 в настоящее время принимают участие только совершеннолетние россияне, но итоговый продукт должен подходить и для детей, рассказал профессор радио Sputnik. Пока же единую формулу должны проверить на как можно большем количестве людей, уточнил Бутенко.

«При тестировании вакцины должны быть достаточно большие контингенты людей всех возрастных и гендерных групп. Это должно быть всестороннее исследование, поскольку потом сама схема вакцинации будет распространяться на большую часть населения. Надо определить все возможные варианты применения», – рассказал ученый.

По его мнению, после испытаний стоит ожидать появления еще одной версии вакцины на основе препарата «Спутник V», более щадящей и менее реактогенной. Это объясняется тем, что у детей меньше масса тела, значит, нужно уменьшить дозировку. Кроме того, иммунная система у ребенка может быть не такая развитая, как у взрослого. «Так или иначе, у всех вакцин есть градации ‒ для детей и для взрослых», – заключил Бутенко.

Первая партия российской вакцины от коронавируса, разработанной центром Гамалеи и прошедшей необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора, уже поступила в гражданский оборот. Минздрав России в ближайшее время ожидает поставок препарата в регионы.

«На этой неделе начнется вакцинация тех добровольцев, которые войдут в клиническое исследование третьей фазы, параллельно на следующей неделе начнутся первые поставки вакцины, небольшие пока, потому что надо соблюсти все интересы», – сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В Российском фонде прямых инвестиций, который участвует в производстве препарата, сообщили, что более чем 20 стран подали заявки на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 07.09.20

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