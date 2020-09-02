США отказались от участия во всемирной программе создания вакцины от Covid-19

США отказываются от участия в международной программе по разработке и распространению вакцины против коронавирусной инфекции нового типа. В Белом доме объяснили, что данная инициатива исходит от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а Штаты не хотят иметь с ней дело в этом вопросе.

«Мы не будем ограничены многосторонними организациями, находящимися под влиянием коррумпированной ВОЗ и Китая. Президент (Дональд Трамп – прим. ред.) не пожалеет средств, чтобы гарантировать, что любая новая вакцина соответствует собственному золотому стандарту Минздрава США по безопасности и эффективности, тщательно тестируется и спасает жизни», – заявил пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир.

Между тем, в инициативе ВОЗ и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) – COVAX участвуют более 170 стран. Она направлена на обеспечение всемирного доступа к эффективной вакцине против коронавирусной инфекции нового типа.

На сегодняшний день американские ученые проводят третью фазу клинических испытаний сразу двух вакцин от Covid-19, произведенных компаниями Moderna и Pfizer/BioNTech. Анонсировано, что аналогичные испытания еще двух начнутся через две недели. Напомним, в июле администрация Дональда Трампа официально уведомила Конгресс и ООН о намерении выйти из состава ВОЗ. Решение вступит в силу 6 июля 2021 года.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 02.09.20

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