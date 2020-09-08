Вакцину от коронавируса протестируют на детях

Исследование влияния вакцины от коронавируса на детей может начаться через девять месяцев после того, как завершится тестирование на взрослых. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Такие исследования среди детей могут начаться, когда полностью закончатся исследования на взрослых, то есть закончится пострегистрационная фаза. 3-4 месяца будут вводить, последнему введут, отсчитайте еще полгода. Девять месяцев получается», – отметил Гинцбург.

Директор НИЦЭМ уточнил, что пока не готовы документы, которые позволят получить разрешение от Минздрава на проведение исследования среди детей. На этим ведется работа, пишет «КП».

Ранее завотделом НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Бутенко заявил, что после завершения массового тестирования вакцины от коронавируса появится ее облегченный вариант, предназначенный для детей.

Первая партия российской вакцины от коронавируса, разработанной центром Гамалеи и прошедшей необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора, уже поступила в гражданский оборот. Минздрав России в ближайшее время ожидает поставок препарата в регионы.

Москва, Зоя Осколкова

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