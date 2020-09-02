Российскую вакцину от Covid-19 хотят опробовать на московских стариках

На следующем этапе испытаний вакцины от коронавирусной инфекции нового типа ее необходимо исследовать на добровольцах старше 60 лет. Такое заявление сделал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Я думаю, что, когда пойдут пострегистрационные испытания, одной из задач, которые в ближайшие пять-шесть-семь дней начнутся, являются исследования и группы добровольцев, которым больше 60, 70, 80 лет», – цитирует Гинцбурга РИА «Новости».

Ученый отметил, что намереваются набрать добровольцев из числа москвичей. Ранее Минздрав говорил, что вакцину пока не рекомендуют проверять на людях старше 60 лет, а также лицам моложе 18 лет.

Москва, Иван Гридин

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