«Как можно жёстче!» – премьер Украины призвал ЕС «расширить и усилить» антироссийские санкции

ЕС недостаточно активно и жёстко принимает решения по санкциям против России, чтобы помочь Украине бороться против «агрессии Москвы».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью немецкой газете Handelsblatt заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Мы считаем, что санкции против РФ нужно не только продолжать. В будущем они должны быть четкими, ясными и прежде всего жестче», – приводит РИА Новости слова Шмыгаля.
Отметим, накануне Шмыгаль пугал Европу «тяжёлыми последствиями» запуска газопровода «Северный поток – 2».
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 22.03.21
Запад побоялся злить Путина во время крымских событий – Турчинов. / В Киеве обнаружен британский штамм ковида с агрессивной украинской мутацией. / В Крыму задержали шутника, устроившего переполох в ГИБДД. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube