«Как можно жёстче!» – премьер Украины призвал ЕС «расширить и усилить» антироссийские санкции

ЕС недостаточно активно и жёстко принимает решения по санкциям против России, чтобы помочь Украине бороться против «агрессии Москвы».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью немецкой газете Handelsblatt заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Мы считаем, что санкции против РФ нужно не только продолжать. В будущем они должны быть четкими, ясными и прежде всего жестче», – приводит РИА Новости слова Шмыгаля.

Отметим, накануне Шмыгаль пугал Европу «тяжёлыми последствиями» запуска газопровода «Северный поток – 2».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.03.21

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