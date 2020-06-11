Крымчане не получают нашу воду, потому что Россия ущемляет их права – премьер Украины

Украина не подаёт воду в Крым, потому что «оккупант-Россия» сама не выполняет «свои обязательства» перед крымчанами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким оправданием водной блокады Крымского полуострова со стороны Украины выступил премьер-министр «Незалежной» Денис Шмыгаль в ходе своей пресс-конференции на тему «100 дней правительства».

«Что касается воды в Крым. Вы видите результат, что вода в Крым не подается. Мы понимаем, что она физически не может туда подаваться...

Другое дело, что не всегда РФ, которая сегодня является оккупантом Крыма, выполняет свои обязательства перед живущими там людьми, что прописаны в международной конвенции, которую должен выполнять оккупант...

Эти вопросы нас беспокоят и волнуют, но возобновление поставок через Крымский канал сегодня в повестке дня не стоит и не является предметом торга», – заявил Шмыгаль.

Какие именно «обязательства» перед крымчанами не выполняет Москва, Шмыгаль не уточнил, но, видимо, имеются в виду постоянно звучащие из Киева необоснованные обвинения России в «нарушении прав человека» на полуострове.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 11.06.20

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