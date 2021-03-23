Премьер-министр Украины поддержал «формулировки Байдена» о «Путине-киллере»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Согласен с президентом США Джо Байденом, утвердительно ответившим на вопрос американского журналиста, является ли президент России Владимир Путин киллером.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt.

По словам Шмыгаля, российский лидер якобы несёт ответственность за «российскую агрессию против Украины» и за «гибель более 10 тысяч людей в Донбассе», поэтому он поддерживает «эмоциональную» реплику Байдена.

«Геополитическая ситуация пока не простая. Коронавирусный кризис это только усиливает. Соответственно эмоциональными являются и настроения. Но ввиду того, что Украина вынуждена уже седьмой год подряд противостоять российской агрессии, в результате которой погибли более 10 тыс. человек, я могу только сказать: я поддерживаю такие формулировки Джо Байдена», – приводит слова украинского премьера «Интерфакс».

Между тем, украинские эксперты и СМИ ждут теперь публичной реакции Владимира Зеленского на оскорбительные слова Байдена в адрес Владимира Путина.

Напомним, президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу ABC, что его российский коллега Владимир Путин «заплатит» за якобы вмешательство в американские президентские выборы 2020 года. Также американский лидер дал положительный ответ на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.03.21

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