«Он заплатит цену»: Байден угрожает Путину, считая его убийцей

Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу ABC, что его российский коллега Владимир Путин «заплатит» за якобы вмешательство в американские президентские выборы 2020 года. Также американский лидер дал положительный ответ на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей.

Комментируя недавний доклад разведслужб США, в котором говорилось, что президент России Владимир Путин якобы курировал масштабные усилия, направленные на его очернение, Байден заявил, что предупреждал Путина о потенциальном ответе на это во время телефонного разговора в конце января. «Он заплатит цену», – сказал Байден.

Президент США добавил, что у него был «продолжительный разговор» с российским лидером. «Я знаю его относительно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал: «Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это (вмешательство – прим. ред.) произошло, то будьте готовы», – сказал Байден.

В ходе интервью телеведущий ABC Джордж Стефанопулос поинтересовался у президента США, считает ли он Путин убийцей.

«Так вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?», – спросил журналист. «Ммм, да, – ответил Байден.

Как отмечает телеканал, американский президент не стал вдаваться в подробности того, как российский президент «заплатит» за якобы вмешательство в выборы, однако указал, что с Москвой можно работать в тех сферах, где совпадают общие интересы. Он напомнил про решение продлить договор о стратегических и наступательных вооружениях (СНВ-3).

Накануне Нацразведка США выпустила доклад, из которого следует, что Россия во время президентской предвыборной кампании в США в 2020 году якобы совершила попытку дискредитировать кандидатуру Джо Байдена и поддержать теперь уже бывшего президента страны Дональда Трампа. Среди главных целей кампании также назывались подрыв американцев к выборам и углубление социально-политического раскола в США. При этом в разведслужбе заявили, что не зафиксировали атак России на инфраструктуру выборов.

В Кремле сочли доклад «абсолютно безосновательным и бездоказательным». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что такие действия Вашингтона «вредят и без того больным российско-американским отношениям». «Можно лишь еще раз выразить сожаление в связи с тем, что такие используются, скорее всего, как повод для того, чтобы поставить на повестку дня вопрос об очередных, о новых санкциях в отношении нашей страны», – заявил пресс-атташе Кремля журналистам (цитата по RT).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.03.21

России пора становиться сильной: ведущие эксперты обсудили меры по защите граждан за рубежом. / Шойгу остерег от размещения ракет НАТО в Европе. / Россия экономит на беженцах. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»