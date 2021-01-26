«Изменник!» – Зеленскому досталось за пользование гантелями российского производства

Президента Украины Владимира Зеленского обвинили в национальной измене за использование российских гантелей во время тренировки в фитнесс-клубе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», накануне украинский президент в свой день рождения выложил в соцсети селфи из спортзала.

«7 на часах. 43 по паспорту. 30 в душе», – подписал он фотографию.

Дотошные пользователи сразу разглядели на спортивных снарядах бренд российского производителя.

Националисты тут же обвинили президента в предательстве страны. Другие комментаторы ехидно заметили, что Зеленский запрещает ввоз российской вакцины, которая могла бы спасти жизни украинцев, а сам пользуется для поддержания физической формы гантелями «страны-агрессора».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.01.21

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