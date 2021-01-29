Зеленский дал ход новым санкциям против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил новый санкционный список против юридических и физических лиц из России, подготовленный ранее Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», указ об утверждении списка персональных антироссийских санкций опубликован на сайте украинского президента.

«О внесении изменений в решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 декабря 2020 года, введенного в действие указом президента Украины от 14 декабря 2020 № 564-27т». – гласит документ, которым изменён и дополнен предыдущий санкционный список.

Между тем, в указе не перечислены имена физических и юридиеских лиц, а сам «тайный список» отправлен «в соответствующие компетентные органы» ЕС, США и других государств.

Секретарю СНБО поручено поставить перед «дружественными государствами» вопрос «о применении аналогичных ограничительных мер».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.01.21

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