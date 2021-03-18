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Четверг, 18 марта 2021, 17:26 мск

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«До десяти лет колонии»: Зеленский ужесточит наказание за «пропаганду Русского мира»

Фото: amp.znaj.ua

Депутаты Верховной рады от президентской партии «слуга народа» внесли в парламент законопроект о №5259 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления уголовной ответственности за пропаганду идеологии «Русского мира».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сообщается, что закон будет принят максимально быстро и сразу же подписан президентом Зеленским.

Согласно тексту документа, под уголовную ответственность подпадает «идеологическое сопровождение политики России по «собиранию земель», «утверждению имперских амбиций, декларированию себя не региональной, а мировой сверхдержавой», а также попыткой возродить СССР».

Новая статья уголовного кодекса предусматривает «ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. Те же действия, совершенные лицом, которое является представителем власти, или совершено повторно, или организованной группой, или с использованием средств массовой информации, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества».

В данный момент законопроект уже находится на рассмотрении парламентских комитетов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.03.21

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