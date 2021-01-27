Президентский рейтинг Зеленского опустился ниже 20%

Владимир Зеленский опустился в президенском рейтинге с 26,6% процентов в декабре до 19,8% в январе среди граждан, которые определились с выбором, и до 13,4% – с учётом неопределившихся.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют результаты последнего опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС).



Вторым в рейтинге идёт бывший глава государства Пётр Порошенко. Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, то он набрал бы 15,7%. Занявшая третье место Юлия Тимошенко собрала бы 11,8%.

На четвёртом месте, значительно растеряв рейтинг с декабря (16,6%), расположился «пророссийский» кандидат Юрий Бойко, набрав 11%.

Судя по динамике за последний год, Зеленский с каждым месяцем теряет в популярности, примерно, по 5%. Летом 2019 года его президентский рейтинг составлял свыше 70%.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.01.21

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