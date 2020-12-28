«Испанский стыд» – украинцы не хотят признаваться, что голосовали за Зеленского

На Украине с большим трудом можно отыскать человека, который даже в приватном разговоре признался бы, что голосовал на президенских выборах 2019 года за кандидата Владимира Зеленского.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телевидения заявил депутат Верховной рады Украины двух последних созывов Михаил Хмель.

По его словам, проголосовавшим за Зеленского гражданам страны настолько стыдно за действия президента, что теперь им страшно признаться в собственной глупости.

«В 2019 году Зеленского избрали 73 процента избирателей, но в 2020 году я не нашёл ни одного живого украинца, который бы сказал, что голосовал за Зеленского, а круг общения у меня достаточно большой.

Это означает, что у избирателей Зеленского – «испанский стыд», и сейчас люди не хотят публично признать свою ошибку, но результаты опросов недоверия к политикам показывают, что они начинают признавать свою ошибку.

Люди должны прочувствовать на себе тяжесть этой ошибки, и когда они её прочувствуют, тогда они, возможно, будут думать по-другому», – приводит слова украинского депутата «ПолитНавигатор».

Напомним, 40% граждан Украины назвали Владимира Зеленского «разочарованием года».

Симферополь, Валентин Карамазов

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