«Разочарование года»: 40% украинцев высказались за немедленные перевыборы президента страны

42% украинцев назвали Владимира Зеленского «разочарованием года».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом стало известно из опубликованных в украинской прессе последних соцопросов.

Кроме того, недовольны работой президента 65% опрошенных украинцев. По антирейтингу Зеленский сравнялся с премьер-министром Денисом Шмыгалём.

Согласно предыдущему опросу недельной давности, президент Украины не только значительно «просел» в рейтинге, но и впервые оказался не самым популярным политиком в стране: спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 35% опрошенных, а Зеленскому – 30%.

Как сообщал «Новый День», 71% украинцев считает, что за последние полгода экономическое положение в стране заметно ухудшилось.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.12.20

«Нанесён вред обществу»: на Украине наказали телеканал за трансляцию пресс-конференции Путина. / 70% украинцев: Всё плохо, страна движется не туда. / Киев просит Варшаву помочь с поисками вакцины для Украины. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»