«Разочарование года»: 40% украинцев высказались за немедленные перевыборы президента страны

42% украинцев назвали Владимира Зеленского «разочарованием года».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом стало известно из опубликованных в украинской прессе последних соцопросов.
Кроме того, недовольны работой президента 65% опрошенных украинцев. По антирейтингу Зеленский сравнялся с премьер-министром Денисом Шмыгалём.
Согласно предыдущему опросу недельной давности, президент Украины не только значительно «просел» в рейтинге, но и впервые оказался не самым популярным политиком в стране: спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 35% опрошенных, а Зеленскому – 30%.
Как сообщал «Новый День», 71% украинцев считает, что за последние полгода экономическое положение в стране заметно ухудшилось.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 24.12.20
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