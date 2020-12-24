«Зеленский – всё» – на Украине заговорили о необходимости смены власти

Катастрофическое положение дел, сложившееся на Украине, ясно показывает, что Зеленский и его команда не справляются с ситуацией в стране, и уже не смогут что-то изменить.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон.

«К сожалению для меня, для миллионов людей, которые любят нашего президента, но к большому сожалению, это – всё…

Проблема заключается в том, что Владимиру Александровичу кажется, что у него все офигительно получается. Судя по его роликам, и по тому, что он говорит, у него есть устойчивое ощущение, что у него все класс, у Украины все класс, и украинцам это нравится. Я думаю, что у него искаженная картинка.

Я не категоричный... Но судя по моим ощущениям, по моему общению с разными людьми из разных лагерей, у президента не получается, окружение его, за редким исключением, очень слабо и не готово к решению важнейших задач. И, исходя из этого, уже ничего не получится. Сможет ли он уйти, уйдет ли он – это важный вопрос», – приводит «ПолитНавигатор» слова Гордона.

Напомним, накануне 42% украинцев назвали Владимира Зеленского «разочарованием года». Кроме того, недовольны работой президента 65% граждан.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.12.20

«Противодействие России – приоритет номер один» – глава МИД Украины. / В Донбассе ОБСЕ обнаружила пропажу 93 украинских танков. / Ущерб от COVID-19 в Крыму оценен почти в 6 млрд рублей. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»