«Это похуже, чем конфликт в Донбассе» – в Киеве назвали главную причину скорой отставки Зеленского

Президент Украины не выполнил ни одного предвыборного обещания.

Однако главная вина Зеленского не в том, что он не смог решить застарелые проблемы страны, а в том, что именно при нём коррупция во всех сферах разрослась, как никогда раньше.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский дипломат, депутат Верховной рады Олег Волошин.

По его словам, по части воровства государственных денег окружение Зеленского превзошло все предыдущие украинские администрации. Это и станет главной причиной скорого и неизбежного смещения с должности «молодого и перспективного» президента.

«У нас воруют во всём и везде. И в этом смысле – это главная причина, почему Зеленский скоро перестанет быть президентом Украины. На Украине не перестали воровать народные, бюджетные деньги. Это его главная проблема.

Даже похуже, чем продолжающийся конфликт в Донбассе, чем насильственная украинизация, чем не посаженный Порошенко (по коррупционным делам – прим. «НД»). Главное – его собственное окружение ворует», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского депутата.

Симферополь, Валентин Карамазов

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