Бездумная украинизация нанесла страшный удар по всеобщей украинизации – киевский пропагандист

Президент Владимир Зеленский и его команда нанесли губительный удар по тотальной украинизации страны, прописав в законе о запрете русского языка лишь драконовские штрафы и систему доносов, не предусмотрев при этом каких-нибудь поощрительных мер.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бежавший в 2014 году из Донецка в Киев спикер украинской делегации на переговорах в Донбассе, блогер и пропагандист украинского языка Алексей Арестович.

«Закон о языке… вместо того, чтобы прописать там позитивные поощрения к изучению украинского языка и его распространению, прописали стукачество и штрафы. Это люди, которые говорят, что мы 400 лет страдали от стукачества и штрафов, ничего лучшего не нашли, чем прописать туда стукачество и штрафы.

Это огромное поражение. Закон о языке в его нынешней редакции – это огромное поражение «Слуги народа» как центристской силы. Нельзя было пропускать», – переживает украинский блогер.

«Надо было сохранить часть, которая содержательная по развитию украинского языка, но отменить негативную часть, штрафующую, наказывающую – и прописать там позитивные методы поощрения, и вот тогда его надо было запускать в жизнь», – приводит слова Арестовича «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.02.21

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