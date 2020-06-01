Украинизация убивает: в команде Зеленского задумались, как спастись от разгрома на местных выборах

Неутешительные итоги первого года работы Владимира Зеленского и его команды привели к катастрофическому падению рейтинга (с 73% до 39%) главы государства и президентской партии «Слуга народа». Между тем, война в Донбассе продолжается, а экономическое положение страны всё хуже.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», чиновники и депутаты из президентской команды пришли к выводу, что кандидатов от «Слуги народа» ждёт разгром на предстоящих осенью муниципальных выборах, и поэтому следует вновь разыграть «русскую карту» и вернуться к обсуждению прав русскоязычного большинства на юго-востоке страны.

В качестве одной из срочных мер предлагается пересмотр пунктов дискриминационного закона о тотальной украинизации в «Незалежной».

Однако, по словам известного на Украине эксперта и политолога Руслана Бортника, у попавшего в полную зависимость от националистов президента Зеленского практически не осталось поля для манёвра.

«На носу 1 сентября, после которого не останется русских школ в Украине. Еще 20 лет назад было 4,5 тысячи школ, а не останется ни одной. Спикер Разумков (глава Верховной рады) пытается дать сигнал русскоязычному населению, что мы вас не забыли, но реальных подвижек нет. Зеленский пытается балансировать, чтоб и на протесты националистов не нарваться, и какие-то шаги в отношении русскоязычных сделать. Но балансировать все труднее, так как он уже теряет поддержку, которая у него была благодаря тем, кто надеялся, что он изменит ситуацию в стране», – резюмировал Бортник.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.06.20

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