Партия Медведчука обошла в рейтинге партию Зеленского

Поддерживаемая Кремлём украинская партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа – За жизнь» обошла в парламентском рейтинге партию президента Зеленского «Слуга народа».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют результаты последнего опроса, проведённого украинским фондом «Демократические инициативы».

На вопрос респондентам, за какую партию они бы проголосовали на ближайших парламентских выборах, украинцы предпочли оппозиционную Владимиру Зеленскому политсилу.

Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» заняла бы первое место, набрав 22,5%. Президентская партия «Слуга народа» уступила ей с результатом 17,3%. Партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» с рейтингом 16,1% вплотную приблизилась к партии Зеленского. Четвёртое место занимает партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» – 13,1%.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.12.20

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