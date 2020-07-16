Окружение Зеленского обеспокоено его тяжёлым психологическим состоянием

Президент Украины Владимир Зеленский теряет контроль над ситуацией в стране, а вместе с ним и самообладание.

Члены администрации главы государства и депутаты от президенской партии «Слуга народа» в парламенте боятся, что Зеленский может неожиданно объявить о своей отставке или разогнать администрацию и распустить Верховную раду.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телевидения рассказал киевский политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник, который тесно общается с окружением президента страны.

«Я очень много общаюсь со «слугами народа» (в парламенте – прим. «НД»). Знаете, что больше всего их сейчас волнует и они в один голос говорят, и в офисе президента, в том числе? Они говорят: «У нас плохая ситуация с президентом». Я говорю: «Что плохое? Президент есть, он работает». Они говорят: «Он в таком тяжелом психологическом состоянии, подавленном и уставшем, что он в любой момент может сказать: «Я устал, я ухожу». Или: «Вы меня утомили, уходите вы».

То есть, создаст условия для политического кризиса, разменяет парламент на какую-то временную политическую передышку для себя», – приводит слова Бортника «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.07.20

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