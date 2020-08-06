Курсом Зеленского недовольны около 70% украинцев

Направление, в котором движется Украина при президенте Зеленском, вызывает удовлетворение лишь у 25% украинцев.

В то же время 68% граждан «Незалежной» выразили недовольство положением дел в стране.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого украинской социологической группой «Рейтинг» в начале августа 2020 года.

Социологи особо отмечают, что рейтинг недовольства драматически изменился за год, когда команда Зеленского только «приступала к работе» в стране. Год назад недовольных было всего 19%.

При этом неудовлетворённость положением дел в стране с каждым месяцем увеличивается, с июня количество критически настроенных граждан подскочило сразу на 10%.

Наблюдатели связывают это с масштабным экономическим кризисом и продолжающимся конфликтом в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.08.20

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