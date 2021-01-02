На Украине подали заявку на регистрацию российской антиковидной вакцины

Компания «Биолек» из Харькова обратилась в министерство здравоохранения Украины и Государственный экспертный центр Минздрава с заявлением о госрегистрации российской антиковидной вакцины «Спутник V». Об этом сообщил глава политсовета фракции в Верховной раде «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктор Медведчук.

«Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, в отличие от всех других разработчиков в мире, дал разрешение на трансферт технологии и передачу украинскому предприятию клеточной линии для производства вакцины. Такую передачу можно осуществить в течение двух недель, а организовать производство вакцины – в срок от 3 до 6 месяцев.

[…] Украина получит уникальную возможность самостоятельно производить вакцину от коронавируса уже в начале 2021 года, став независимой страной в вопросе противодействия пандемии COVID-19.

Отказ власти или любое препятствование правовой процедуре регистрации вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Украине будет свидетельствовать о преступном намерении власти лишить украинских граждан права на получение медицинской защиты от коронавируса – этой чумы XXI века», – заявил Медведчук.

Харьков, Платон Ефимчук

Харьков. Другие новости 02.01.21

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