«Вы не офигели?» Украинские политики тайно прививаются от коронавируса

Украинские политики тайно прививаются от коронавируса и платят за это большие деньги. Об этом заявил глава редакционного совета портала «Обозреватель» Михаил Бродский.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за последние сутки в стране выявлено почти 7 тысяч новых инфицированных.

Всего с начала пандемии на Украине официально зарегистрировано без малого 1 млн 90,5 тыс зараженных, что составляет 2,6% от общей численности населения. Умерли 19 тысяч 357 человек.

«В то время как Украина до сих пор не начала вакцинацию, а в бюджете этого года на закупку вакцин заложены копейки, некоторые члены правительства и депутаты начали вакцинацию, – написал Бродский в своем блоге. – Насколько мне известно, 29 или 30 декабря чартерным рейсом в Украину была тайно завезена партия вакцины Pfizer: скорее всего, ее без растаможки пронесли через «Зал официальных делегаций», прикрываясь паспортом какого-то депутата».

Бродский заявляет, что премьер-министр Денис Шмыгаль и ряд народных депутатов, в том числе и глава профильного медицинского комитета Верховной рады Михаил Радуцкий «на протяжении этой недели посетили клинику пластической хирургии и косметологии «Медиленд», но не только и не столько за уколом ботокса, сколько за первой дозой вакцины».

Утверждается, что за два этапа вакцинирования украинские VIP-персоны платят по 2,5 тыс евро. «Вы только представьте себе: эти люди профукали закупку вакцины для народа, не заложили денег на вакцину в следующем году и теперь переплачивают примерно в 100 раз лишь бы только спасти собственную задницу. Именно в 100, потому что в Европе одна доза стоит примерно 15 евро, или 30 – за две. Господа жлобы, вы не офигели?» – возмущается Бродский.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 06.01.21

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