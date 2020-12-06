В январе на Украине планируют ввести усиленный карантин с закрытием общепита, садиков и школ

В январе 2021 года на Украине могут ввести усиленный карантин.

Об этом во время встречи с журналистамы сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает интернет-газета «День».

По словам главного санитарного врача, сейчас рассматривается три даты в начале января, а точную дату введения карантина должны объявить в среду, 9 декабря, на заседании правительства.

Ляшко добавил, что в отличие от полного локдауна, который вводился весной 2020 года, в январе 2021 года будет работать транспорт, гостиницы и горно-лыжные курорты. Также будут оставаться открытыми продуктовые магазины.

При этом правительство планирует полностью запретить работу общепита, будет разрешена только доставка. Также планируется закрыть школы, садики, спортзалы и развлекательные центры. С эпидемиологическими ограничениями могут разрешить работу храмов.

Ляшко отметил, что это ориентировочные ограничения, а окончательно с карантинными мерами правительство определится на следующей неделе. По прогнозам, трехнедельный карантин может существенно снизить ежедневный прирост больных.

Киев, Александра Столицына

Киев. Другие новости 02.12.20

Вице-премьера Украины задержали за пьяный разгул в турецком отеле. / США к санкциям против «Северного потока – 2» склонили киевские лоббисты, но трубу все равно достроят – эксперты. / Зеленский может выдвинуть свою кандидатуру на второй срок. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»