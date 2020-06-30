«В любой момент» – премьер-министр Украины собрался на выход

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что не станет отстаивать свою позицию и разработанную правительством программу и покинет пост главы правительства по первому требованию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он сказал в интервью «ВВС Украина».

По его словам, никаких гарантий относительно своей должности он не получал и сам не требовал.

«Поэтому не может быть гарантии на должности – это не частный бизнес… Готов уйти в отставку в любой момент, когда народ Украины, Верховная Рада или президент выразят такое мнение», – приводит слова Шмыгаля «Украина.Ру».

Напомним, ранее Верховная рада дважды провалила представленную кабинетом Шмыгаля правительственную программу. Таким образом, депутаты исключили для премьер-министра возможность гарантированно возглавлять кабмин в течение следующего календарного года.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.06.20

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