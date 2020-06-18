Кабмин Украины под угрозой отставки: Рада «завернула» программу деятельности правительства

Верховная рада Украины отказалась принять программу деятельности правительства, представленную премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», программа предусматривает, в числе прочего, модернизацию диалога с Россией по Донбассу, создание отдельной платформы по Крыму, курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.

Программу назвали спорной, в том числе и за неоднозначные предложения, касающиеся внутренней экономической политики.

В итоге сегодня за программу проголосовали 207 депутатов при минимуме 226 голосов.

Несмотря на то, что программу поддерживает президент Украины Владимир Зеленский, из 254 членов фракции «Слуга народа» за программу высказались 176.

«Это, конечно, реальный провал и правительства, и Банковой. Показатель потери контроля над фракцией, – комментирует произошедшее telegram-канал «Политика страны». – Тревожный сигнал. Не столько даже для правительства, сколько для президента, который не смог обеспечить принципиальное голосование».

Отметим, что, в соответствии с законодательством Украины, при утверждении программы действий правительства кабмин получает иммунитет на год и не может быть досрочно отправлено в отставку. Сейчас вариант отставки не исключен.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 18.06.20

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