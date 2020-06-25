Ситуация с коронавирусом на Украине вышла из-под контроля

Власти Украины не могут заставить ни предприятия, ни граждан хотя бы в минимальной степени соблюдать установленные минздравом страны противоэпидемиологические меры. В результате после частичного ослабления карантинных мер распространение коронавирусной инфекции на Украине бьёт новые рекорды.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о критической ситуации в здравоохранении заявили премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президент страны Владимир Зеленский.

В связи с этим премьер и глава государства грозят вернуть карантинные меры на прежний строгий уровень.

«Очередной антирекорд, почти тысяча официально подтвержденных больных коронавирусом за последние сутки. Продолжается рост, мы получили волну коронавируса, загруженность больниц значительно увеличилась. Есть области, где загруженность больниц составляет более 50%, и это очень негативный сигнал. Это означает, что мы вошли в серьезную волну заболеваемости коронавирусом...

Ситуация значительно ухудшается. Причина – люди перестали соблюдать карантин. В других странах заболеваемость не растет при такой модели. Единственный путь – продолжать политику наказаний», – заявил Шмыгаль.

«У нас в некоторых регионах заполнено уже более половины койкомест, а количество больных ежедневно растет. Если не остановить этот рост, будем иметь пик заболеваемости прямо посреди лета. Плохо будет всем. Тогда никто не будет рад ослаблению карантина», – в свою очередь, добавил Зеленский.

Напомним, по данным ВОЗ, на Украине отмечается один из самых низких в мире уровней тестируемости населения на коронавирус.

Симферополь, Валентин Карамазов

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