Власти Украины нашли способ борьбы с ростом числа заражённых коронавирусом

На Украине резко сократилось суточное количество заражённых коронавирусом граждан – с 900 человек в день за последние три недели до 600-700 в последние три дня.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в причинах «положительной динамики» разобрались в украинском издании «Страна.УА», проведя собственное расследование.

По данным журналистов, всё дело в резком, на 30%, сокращении тестирования населения – с, примерно, 35 тысяч до 23 тысяч в день. При этом процент выявляемости заражённых остаётся в среднем стабильным. Соответственно, и количество новых больных сократилось на сопоставимую величину.

В издании отметили, что власти Украины вынужденно прибегли к статистическим уловкам, так как экономика страны находится в безвыходном положении. Ужесточать и продлевать карантин далее уже невозможно.

Кроме того, демонстрируя «положительную статистику», Киев надеется на то, что Евросоюз разрешит, наконец, въезд сотням тысяч украинских гастарбайтеров.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.07.20

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