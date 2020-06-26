На Украине ежедневно заражаются коронавирусом до 7 тысяч человек – доктор Комаровский

Известный на Украине и в странах СНГ врач Евгений Комаровский считает, что уровень заражения коронавирусом в «Незалежной» кратно превышает официальные показатели.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает украинский информационный ресурс Pavlovsky News.

По словам доктора, власти заявляют об инфицировании одной тысячи человек в день, хотя на самом деле заболевают от пяти до семи тысяч граждан в сутки.

«Безумное количество больных свободно перемещаются в пространстве. Факт того, что мы сейчас находимся в красной зоне – неудивительный. Вообще-то должны быть в чёрной...

Люди ни фига не боятся. Я сам в шоке. Я когда вижу эти толпы в трамваях… Сидят, прикрыв рот масками, а носы торчат – ну не знаю. Это как презерватив надеть на голову для безопасного секса», – бьёт тревогу Комаровский.

Как сообщал «Новый День», власти Украины не могут заставить ни предприятия, ни граждан хотя бы в минимальной степени соблюдать установленные минздравом страны противоэпидемиологические меры. В результате после частичного ослабления карантинных мер распространение коронавирусной инфекции на Украине бьёт новые рекорды.

Симферополь, Валентин Карамазов

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