Всплеск пневмонии: Украина открывает «вторую волну» больниц

На Украине третью неделю продолжается резкий рост инфицирования коронавирусом, который сопровождается увеличением количества заболевших пневмонией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, главная причина рекордных показателей заболеваемости в несоблюдении гражданами мер предосторожности.

«За предыдущие сутки количество новых людей, которых протестировали по пневмонии, составило 958 человек – таких цифр у нас еще не было. Количество людей с пневмонией резко растет. И это результат нашей легкомысленности», – заявил чиновник и добавил, что минздрав страны вынужден срочно готовить новые стационары.

«В некоторых областях с таким отношением граждан резкий рост количества человек, которых госпитализируют, увеличивается. В связи с этим нам необходимо открывать вторую волну больниц», – добавил Степанов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.06.20

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