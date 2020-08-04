На западе Украины забиты реанимационные отделения больниц

На Украине не прекращается рост заболеваемости пневмонией, вызванной коронавирусом. В больницах на западе страны уже негде принимать тяжёлых пациентов, которым требуется срочная искуственная вентиляция лёгких.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», очередной сигнал бедствия поступил из Ивано-Франковска.

«По состоянию на сегодняшнее утро находятся в Центральной городской клинической больнице и Первой городской клинической больнице 294 пациентов с пневмониями. В реанимации на сегодняшний день находится 18 человек, то есть в реанимации у нас абсолютно все кровати заполнены», – заявила глава регионального управления здравоохранения Мария Бойко по итогам совещания в горсовете.

Бойко добавила, что аппаратов ИВЛ не хватает даже для находящихся в реанимации тяжело больных.

Между тем, о всплеске заболеваемости пневмонией и необходимости открытия новых отделений в больницах заявлял ещё в июне министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.08.20

В Крыму начали пересыхать скважины, питающие водой села. / Лукашенко пугает избирателей «плохим примером Украины». / Истёк срок подачи апелляций на возобновление строительства газопровода «Северный поток – 2». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»