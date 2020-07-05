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Воскресенье, 5 июля 2020, 21:54 мск

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«Вызывает беспокойство» – на Украине продолжается рост заболеваемости пневмонией

На Украине усугубляется ситуация как с распространением коронавирусной инфекции, так и резким увеличением больных пневмонией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в Минздраве Украины.

«Динамика заболевания Ковид-19 в последний месяц вызывает беспокойство: количество госпитализаций и заболевших пневмонией постоянно растёт. Минздрав призывает придерживаться рекомендаций по масочному режиму, социальной дистанции и применению антисептиков», – обращается к гражданам украинский Минздрав.

Отметим, что всплеск заболеваемости пневмонией наблюдается на Украине уже вторую неделю.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.07.20

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