На Украине вдвое выросло число заболевших пневмонией

На Украине заболевают пневмонией 4000 человек в неделю. Это вдвое больше, чем месяц назад.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такие цифры привёл сегодня глава Минздрава Украины Максим Степанов в ходе брифинга.

«На 11 мая мы вышли на показатель 2 143 пневмоний еженедельно. На сегодняшний день мы регистрируем более 4 000 пневмоний в неделю. В том числе, основная часть – это все осложнения от Covid-19», – сообщил Степанов.

Отметим, что на Украине регистрируют 800-900 случаев заражения коронавирусом в день или около 6000 в неделю.

Согласно статистике украинского минздрава, заболеваемость пневмонией составляет до 60% от числа инфицированных коронавирусом.

Между тем, по данным известного на Украине и в странах СНГ врача Евгения Комаровского, уровень заражения коронавирусом в «Незалежной» может составлять от 5 до 7 тысяч человек в день.

Симферополь, Валентин Карамазов

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