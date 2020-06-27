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Воскресенье, 28 июня 2020, 02:05 мск

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ДНР срочно закрывается от эпидемии на Украине

Фото: restoring-donbass.com

Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной из-за резкой вспышки коронавирусной инфекции в «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сооответствующий указ подписал глава ДНР Денис Пушилин.

Согласно указа, на линии сопркосновения с 28 июня приостанавливается движение гражданского автотраснпорта и пешеходов через контрольно-пропускные пункты.

До закрытия границы будет разрешено вернуться в республику гражданам с пропиской ДНР.

Как сообщал «Новый День», власти Украины не могут заставить ни предприятия, ни граждан хотя бы в минимальной степени соблюдать установленные минздравом страны противоэпидемиологические меры.

В результате после частичного ослабления карантинных мер распространение коронавирусной инфекции на Украине бьёт новые рекорды.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.06.20

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