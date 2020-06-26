На Украине – новый антирекорд по коронавирусу: свыше 1000 заболевших за сутки

Украина установила новый антирекорд по суточной заболеваемости Covid-19. За последние сутки в стране выявлено 1109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Центр общественного здоровья украинского Минздрава.

Суточный прирост заболевших впервые за время эпидемии составил более 1000 человек. Предыдущий рекорд был установлен накануне – 994 случаев Covid-19. Наибольшее число новых случаев заражения – 209 – зафиксировано в Львовской области. Всего на Украине выявлено 41 117 больных коронавирусной инфекцией. Надо отметить, что, по данным ВОЗ, на Украине один из самых низких в мире уровней тестируемости населения на коронавирус.

За сутки от Covid-19 в стране скончались 19 человек. Общее число смертей достигло 1086. Также за сутки выздоровел 541 пациент, за весь период – 18 299.

Как сообщал «Новый День», накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президент страны Владимир Зеленский признали ситуацию с распространением коронавируса в стране критической. По их оценке, заболеваемость бьет новые рекорды из-за того, что граждане перестали соблюдать установленные противоэпидемиологические меры. В связи с этим премьер и президент пригрозили вернуть ограничительные меры на прежний строгий уровень.

Киев, Наталья Петрова

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