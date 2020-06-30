Президент Украины призвал готовиться ко второй коронавирусной волне

На Украине складывается тревожная эпидемиологическая ситуация в связи с быстрым распространением коронавирусной инфекции.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ходе селекторного совещания с кабинетом министров заявил президент страны Владимир Зеленский.

По его словам, если негативная динамика сохранится в ближайшие дни, то Минздраву придётся прибегнуть к экстренным мерам.

«На Закарпатье более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, заняты больными. С такой динамикой надо готовиться ко второй волне. Все еще надеюсь, что нам удастся обойти худший сценарий. Но медицина должна быть готова ко всему», – предупредил Зеленский.

Напомним, вчера глава украинского Минздрава Максим Степанов сообщил, что на Украине заболевают пневмонией 4000 человек в неделю. Это вдвое больше, чем месяц назад.

Между тем, по данным известного на Украине и в странах СНГ врача Евгения Комаровского, уровень заражения коронавирусом в «Незалежной» может составлять от 5 до 7 тысяч человек в день.

Симферополь, Валентин Карамазов

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