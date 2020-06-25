Половина украинцев заявляет, что не станет вакцинироваться от коронавируса

Половина граждан Украины откажутся от бесплатной противоковидной вакцины, когда она будет изобретена.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого компанией Research & Branding Group.
Так, по данным исследования, только 25% граждан безоговорочно согласятся принять новый препарат от коронавирусной инфекции.
16% заявили, что, возможно, согласятся. Однозначно откажутся от вакцинации 37% украинцев, и 12% – скорее всего.
Напомним, власти «Незалежной» признали сегодня, что ситуация с коронавирусом на Украине вышла из-под контроля.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 25.06.20
Ситуация с коронавирусом на Украине вышла из-под контроля. / В Крыму возникла угроза распространения лейкоза коров. / Без пяти минут сенсация: в Черноморском районе змеи устроили «морской парад». Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube