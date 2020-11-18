Западные кредиторы не допустят дефолта Украины

Украина в ближайше перспективе не получит новые кредиты от МВФ на погашение предыдущих займов, однако не сможет объявить дефолт, так как находится под внешним управлением.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в Киеве заявил заслуженный экономист Украины Алексей Плотников.

По его словам, деньги для возвращения западным кредиторам придётся изымать из собственного бюджета, урезая все важные статьи на развитие и насоциальные расходы.

«Я не прогнозирую получения денег до конца года. Нет каких-либо условий для того, чтобы к нам пришел транш.

Касательно дефолта. С точки зрения нынешнего состояния никто из нынешних управленцев, тех, кто извне управляет Украиной, не даст Украине сорваться в дефолт. При нынешней власти дефолта не будет – сделают все, чтобы как-то это обойти, реструктуризировать и так далее.

Гипотетически я допускаю приход власти, которая будет вести себя независимо. Я могу построить модель разрыва с МВФ, дефолта и прочее. Но при нынешней власти я не вижу условий, чтобы власть пошла на то, чтобы прекратить выплату, опять же, без согласования с самими кредиторами. Украина находиться под внешним управлением», – приводит слова украинского экономиста «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.11.20

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