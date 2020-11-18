США приравняли украинскую коррупцию к «российской агрессии»

Евроатлантическим устремлениям Украины, желающей вступления в ЕС и НАТО, мешает не только «российская агрессия» в Крыму и Донбассе, но и повальная коррупция внутри Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин.

По её словам, украинская коррупция – не меньшая проблема, чем «российская агрессия».

«Перед Украиной стоят два вызова на пути к евроатлантической интеграции: первый – это агрессия в Крыму и на других фронтах, в том числе аннексия Крыма, агрессия на Донбассе и дезинформация. Второй вызов – борьба с коррупцией. И оба вызовы весомы», – заявила Квин представителям украинских СМИ.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.11.20

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