США приравняли украинскую коррупцию к «российской агрессии»

Евроатлантическим устремлениям Украины, желающей вступления в ЕС и НАТО, мешает не только «российская агрессия» в Крыму и Донбассе, но и повальная коррупция внутри Украины.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин.
По её словам, украинская коррупция – не меньшая проблема, чем «российская агрессия».
«Перед Украиной стоят два вызова на пути к евроатлантической интеграции: первый – это агрессия в Крыму и на других фронтах, в том числе аннексия Крыма, агрессия на Донбассе и дезинформация. Второй вызов – борьба с коррупцией. И оба вызовы весомы», – заявила Квин представителям украинских СМИ.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 18.11.20
МВФ потребовал от Зеленского полного подчинения. / Туристический сбор предлагается ввести во всех регионах России, Крым – против. / Мы же говорили: в Крыму назначен новый министр промышленной политики. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube