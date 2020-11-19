Украину предостерегли от поисков «короткого пути» в НАТО

Украина должна уяснить, что План действий по членству (ПДЧ) в НАТО не означает автоматического предоставления членства в Альянсе.

Кроме того, даже сам статус ПДЧ предоставляется претенденту только после многолетнего упорного труда по выполнению обширной прогаммы на соответствие критериям.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила директор Центра информации и документации Организации Североатлантического договора Винета Клейне в ходе круглого стола на тему «Отношения Украина – НАТО в контексте устойчивого мира на Донбассе».

«Предоставление Плана действий, касающегося членства (ПДЧ) не обуславливает заранее какое-либо решение относительно членства в НАТО», – отметила Клейне и напомнила, что Украина пока даже не приступила к фундаментальным реформам в государственном строительстве.

«Это нынешние реформы Украины в сфере безопасности и обороны. Очень важно, что бы эти реформы осуществлялись на комплексной основе, и важно, что во время этого процесса все аспекты учитываются, и в частности, такие, как усиление мер по борьбе с коррупцией, обеспечение демократического контроля и надзора и гражданского контроля над Вооруженными силами Украины и органами безопасности...

Не должно быть, например, одного шага вперед и двух шагов назад... Нет короткого пути к членству в НАТО. И что касается реформ – Украина взяла на себя обязательства. Очень важно, чтобы они воплощались и выполнялись, и чтобы они приносили результаты», – подчеркнула представитель Альянса.

«НАТО ожидает от Украины продолжения сосредоточения на внутренних реформах. Успешное внедрение реформ является лучшим способом для дальнейшего движения к ПДЧ», – заключила Клейне.

Отметим, что заявка Украины на ПДЧ лежит в Брюсселе с 2008 года.

Напомним, накануне временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин заявила, что евроатлантическим устремлениям Украины, желающей вступления в ЕС и НАТО, мешает не только «российская агрессия» в Крыму и Донбассе, но и повальная коррупция внутри Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.11.20

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