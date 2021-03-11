«Поражают мозг и сердце» – администрация Зеленского заявила об атаке на Украину «батальонов интернет-троллей»

Против Украины ведётся «беспощадная информационная война на уничтожение».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на проходящем в Киеве форуме «Украина 30. Культура. Медиа. Туризм» заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«В информационной войне против Украины применяются батальоны интернет-троллей, ботов, запускаются фейкометы и пропагандистские снаряды. Слово сегодня становится очень мощным оружием, которое поражает не тело, а мозг и сердце человека...

Как в свое время сказал военачальник Карл фон Клаузовиц: «Цель любой войны – это навязать свою волю противнику». Необязательно сегодня захватывать территорию, можно гибридно, методами пропаганды, коррупции разрушать противника изнутри и диктовать ему необходимые решения», – рассуждает Ермак.

Он добавил, что цель инициаторов информационной войны против Украины – дестабилизация страны изнутри и разрыв отношений с Западом.

По мнению украинских экспертов, администрация Зеленского своими конспирологическими измышлениями пытается оправдать ликвидацию трёх популярных оппозиционных телеканалов, которые высказывались критически в отношении власти.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.03.21

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