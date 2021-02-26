Кремль обвинил Зеленского в репрессивных действиях

Грубые и жёсткие методы борьбы президента Зеленского против политических оппонентов вызывают беспокойство в Кремле.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, ранее Зеленский ввёл жёсткие санкции против лидера украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и закрыл ведущие оппозиционные телеканалы.

«Есть опасения, что реакция будет дальше набирать обороты на Украине, такие опасения, конечно есть. Мы видим достаточно грубые, жесткие, незаконные методы, которые принимаются в отношении ведущих политиков, политиков, которые имеют очень высокий рейтинг, популярных политиков, но политиков, которые далеко не во всем разделяют точку зрения действующей власти. И, конечно, подобные репрессивные действия не могут не вызывать обеспокоенность», – приводит «Интерфакс» слова Пескова.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.02.21

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