Супруга Медведчука не исключила своё выдвижение на пост президента Украины

Жена лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука украинская телеведущая Оксана Марченко не стала опровергать слухи о своих президентских амбициях.

Как известно, президент Зеленский инициировал против супругов Медведчуков политические и экономические репрессии, после чего Марченко заявила о вступлении в партию мужа.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сегодня Оксана Марченко получила партийный билет и ответила на вопрос о планах баллотироваться в президенты Украины.

«На все воля Божья» – ответила популярная телеведущая.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что грубые и жёсткие методы борьбы президента Зеленского против политических оппонентов вызывают беспокойство в Кремле.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.03.21

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