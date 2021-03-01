Супруга Медведчука не исключила своё выдвижение на пост президента Украины

Жена лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука украинская телеведущая Оксана Марченко не стала опровергать слухи о своих президентских амбициях.
Как известно, президент Зеленский инициировал против супругов Медведчуков политические и экономические репрессии, после чего Марченко заявила о вступлении в партию мужа.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сегодня Оксана Марченко получила партийный билет и ответила на вопрос о планах баллотироваться в президенты Украины.
«На все воля Божья» – ответила популярная телеведущая.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что грубые и жёсткие методы борьбы президента Зеленского против политических оппонентов вызывают беспокойство в Кремле.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 01.03.21
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