Зеленский помог российскому телевидению значительно увеличить аудиторию на Украине

Ликвидация президентом Украины трёх оппозиционных телеканалов, связанных с «прокремлёвским политиком» Виктором Медведчуком, привела к перетеканию аудитории на каналы российского ТВ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом эфире украинского телевидения заявил киевский медиа-эксперт Юрий Молчанов.

По его словам, блокировка полюбившихся каналов вынудила украинцев искать «антиукраинскую пропаганду» на российских телеканалах в интернете или через спутниковую связь.

«Вот, закрыли сейчас три канала. Ну да, меньше стало Медведчука, согласен. А исчезла ли общая тональность проблем, которые существуют в обществе? Не думаю. Мало того, смотрим по исследованиям аналитиков, тех же Nilson... куда перетекает аудитория?

Оказывается, люди, у которых стоят спутниковые тарелки, после исчезновения медведчуковской группы, часть людей перешли на канал «Россия 24», на канал «Россия 1», которые открыты, на спутнике, беспроблемно. Там что, меньше российской пропаганды? Увы, мягко говоря», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского медиа-эксперта.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.03.21

Крымские пенсионеры стали реже умирать от ковида. / В Крыму необходимо увеличить число водозаборов. / Севастополь хочет организовать дистанционное голосование на выборах в Госдуму. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»