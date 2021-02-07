Растоптал идеалы Майдана – украинский дипломат объявил Зеленского нелегитимным

Участники Евромайдана выходили на улицы, чтобы бороться за установление демократии, но через шесть лет столкнулись с беззаконием и произволом со стороны молодого и «прогрессивного» президента.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом телеэфире заявил бывший высокопоставленный сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко, комментируя незаконную ликвидацию Зеленским трёх крупных оппозиционных телеканалов и введение персональных санкций против их владельца.

«Мы выступали на Майдане в Украине и до Майдана за демократию! Чтобы любое СМИ просто взять и закрыть за прихотью лидера нации, как себя Зеленский считает, президента, премьер-министра, чиновника?.. Сегодня канал, завтра бизнес, послезавтра мы с тобой... Мы не за то на майдане стояли!», – негодовал Телиженко, обращаясь к телеведущему.

«Мне пишут многие люди – ты же на Майдане стоял, как ты можешь его сейчас защищать (Медведчука)? Я его не защищаю, я не защищаю русские каналы. Я защищаю журналистов, которые там работают, я защищаю свободу слова. Я защищаю демократические принципы – есть обвинение, подавайте в суд, есть обвинения, подавайте в нацкомиссию!

Если нет принятого закона, была возможность провести эти законопроекты через парламент – и это было бы легитимно. А не под покровом ночи подписать решение Совбеза и забрать лицензию… взяли, отключили эти каналы. Сегодня каналы, журналисты….

Какие бы они ни были, есть суд, есть процедура, выдержите процедуру, если не через суд, то другая процедура, выдержите её, покажите легитимность!», – приводит слова разгневанного Телиженко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.02.21

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