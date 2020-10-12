Зря скакали: большинство украинцев не считает свою страну независимой

Больше половины украинцев отказались назвать независимой свою страну.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствует опрос, проведённый украинским Центром «Социальный мониторинг».

Так, 52% опрошенных уверены, что Украина не является реально независимым государством. Вместе с тем, количество считающих свою страну «незалежной», всего за два последних месяца уменьшилось с 40,5% до 35,3%.

Кроме того, лишь около семи процентов украинцев уверены, что власти страны независимы от своих западных союзников в принятии ключевых решений в экономике и государственном строительстве.

41,9% признают частичное влияние Запада, а 40,2% уверены, что Киев полностью зависим от своих европейских и американских спонсоров.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.10.20

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