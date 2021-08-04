Число недовольных Зеленским украинцев приближается к 60%

Действия главы государства Владимира Зеленского не одобряют уже 56,2% украинских граждан. Месяц назад недовольных Зеленским было 52,7%.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорят последние исследования, проведённые Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Сообщается, что 43% граждан Украины требуют проведения досрочных выборов президента.

Также высок процент тех, кто выступает за досрочные парламентские выборы – 48,7%. Напомним, большинство депутатов Верховной рады сотавляют представители президентской партии «Слуга народа».

62,4% украинцев заявляют, что их уровень жизни упал со времени прихода к власти Владимира Зеленского.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.08.21

В Крыму глава поселения самовольно отменила антиковидные ограничения. / Ветеран Донбасса захватил кабмин Украины. / В Крыму зафиксирован новый антирекорд смертности от ковида. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»