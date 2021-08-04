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Среда, 4 августа 2021, 16:29 мск

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Число недовольных Зеленским украинцев приближается к 60%

Фото: facebook.com/president.gov.ua

Действия главы государства Владимира Зеленского не одобряют уже 56,2% украинских граждан. Месяц назад недовольных Зеленским было 52,7%.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорят последние исследования, проведённые Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Сообщается, что 43% граждан Украины требуют проведения досрочных выборов президента.

Также высок процент тех, кто выступает за досрочные парламентские выборы – 48,7%. Напомним, большинство депутатов Верховной рады сотавляют представители президентской партии «Слуга народа».

62,4% украинцев заявляют, что их уровень жизни упал со времени прихода к власти Владимира Зеленского.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.08.21

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