Украинские провайдеры не знают, как исполнить приказ Зеленского о блокировке Telegram-каналов

Украинские интернет-провайдеры признаются, что не знают, как технически выполнить решение властей о блокировке неугодных команде Зеленского оппозиционных Telegram-каналов.

Напомним, накануне следственный судья Киевского района Харькова по прямому указанию СБУ вынес вердикт о блокировке популярных на Украине Telegram-каналов «Легитимный», «Сплетница», «Резидент» и «Картель».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», ранее против этих запрещённых ресуров Служба безопасности Украины завела дело «о работе на Россию».

Теперь провайдеры боятся, что неминуемо сами попадут под санкции, так как не имеют возможности закрыть этим Telegram-каналам выход на аудиторию.

«Пока идей нет», – цитирует украинское издание «Страна.УА» одного из них.

В свою очередь, СБУ приводит «новые факты» об «антиукраинской деятельности целой сети Telegram-каналов, подконтрольных российским спецслужбам».

Между тем, украинские эксперты предупреждают Зеленского о том, что гонения на неугодных политиков, СМИ и интернет-сайты будут иметь для него печальные последствия.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.02.21

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